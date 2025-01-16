Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар рассказал о разговоре с Лионелем Месси перед своим уходом из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в 2017 году, передают Vesti.kz.

"Месси подошел ко мне и сказал: "Почему ты уходишь? Ты хочешь стать лучшим в мире? Я сделаю тебя лучшим в мире", - сказал бразилец.

Неймар перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро и отыграл во французском клубе до 2023 года, перейдя впоследствии в саудовский "Аль-Хиляль" за 90 миллионов евро.

Месси покинул "Барселону" в 2021-м и воссоединился с Неймаром в ПСЖ. Отыграв два сезона, аргентинец перебрался в американский "Интер Майами" и подписал контракт до 31 декабря 2025-го.

Теперь ходят слухи, что бразилец хочет перейти в "Интер Майами". В прошлом году ему не удалось вернуться в "Барселону": бывший главный тренер каталонцев Хави не захотел подписывать Неймара из-за его образа жизни за пределами поля.