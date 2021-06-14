Неймар помог сборной Бразилии стартовать с крупной победы на Кубке Америки

Сборная Бразилии по футболу разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отличились Маркиньос (23-я минута), Неймар (64-я, пенальти) и Габриэл Барбоза (89-я). При этом Неймар занес в свой актив еще ассист.

Благодаря этой победе бразильцы с тремя очками возглавили группу В, в которой венесуэльцы расположились на последней, пятой строчке.

Напомним, Кубок Америки-2021 ранее был перенесен в Бразилию из Колумбии и Аргентины. Причины - массовые протесты в Колумбии и эпидемиологическая ситуация в Аргентине.

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