Неймар обставил Роналду в Саудовской Аравии

Бразильский форвард Неймар завоевал в Саудовской Аравии больше трофеев, чем португалец Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

32-летний Неймар, несмотря на минимальное количество проведенных матчей, продолжает собирать трофеи с "Аль-Хилялем". Официальный переход бразильца был объявлен 15 августа 2023 года, когда он восстанавливался от мышечного повреждения, из-за которого пропустил начало сезона.

В сентябре его карьера получила новый удар - серьезная травма колена, надрыв крестообразной связки, вывела его из строя на более чем 270 дней.

Однако это не помешало Неймару за короткий промежуток времени сыграть всего пять матчей и завоевать пять титулов: Кубок Короля 2022/2023, Премьер-лига 2023/2024, Суперкубок 2024 и 2024/2025.

Примечательно, что за это время Криштиану Роналду, выступая за "Аль-Наср", не смог выиграть ни одного трофея, хотя и стал лучшим игроком лиги в прошлом сезоне.