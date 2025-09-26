Неймар на грани: новые скандальные детали о его привычках

Положение Неймара выглядит куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд, сообщают Vesti.kz. По информации журналиста Родольфо Гомеса, шанс увидеть звёздного нападающего "Сантоса" на поле до конца 2025 года крайне мал.

Футболист вновь оказался в лазарете, но, как отмечает источник, его проблемы не ограничиваются травмой. По данным Гомеса, Неймар всё чаще позволяет себе лишнего вне поля - речь идёт о злоупотреблении алкоголем и нарушении спортивного режима.

"Неймар пристрастился к виски и энергетикам. Он курит кальян и ложится спать только в 4-5 часов утра", - рассказал Гомес.

В сентябре нападающий не получил вызова в сборную Бразилии. Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти тогда объяснил это решение как "техническое".