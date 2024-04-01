Неймар "кинул" Месси и Роналду

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Сегодня 18:16
©ФК "Аль-Хиляль"

Бразильский футболист Неймар посетил матч родного чемпионата между "Сантосом" и "Палмейрасом", передает Vesti.kz со ссылкой на UOL.

После матча, который завершился со счетом 1:0 в пользу "Сантоса", бразилец побывал в раздевалке команды.

Там он сообщил игрокам и сотрудникам "Сантоса", что вернется в клуб в середине 2025 года, сразу по истечении действующего контракта с саудовским "Аль-Хилялем".

Таким образом, Неймар не отправится к своему аргентинскому другу Лионелю Месси в "Интер Майами", хотя ранее предполагал такую возможность. Помимо этого, у бразильца были варианты из Европы.

Неймар показал "Аль-Хилялю" свое истинное лицо

Отметим, что за "Аль-Хиляль" в этом сезоне Неймар провел только пять матчей. Бразилец сейчас восстанавливается после серьезной травмы колена.

Добавим, что в одном чемпионате с "Аль-Хилялем" выступает португальская звезда Криштиану Роналду, который играет за "Аль-Наср".

Метки:
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