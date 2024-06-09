Невероятной развязкой закончился матч сборных Мексики и Бразилии

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Сегодня 10:15
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Увлекательный матч выдали футболисты сборных Мексики и Бразилии. Контрольная игра, состоявшаяся в США, завершилась победой бразильцев со счетом 3:2, передают Vesti.kz.

В ходе встречи Бразилия вела 2:0, однако мексиканцы проявили характер и отыгрались, забив второй мяч в компенсированное время. Когда казалось, что финальный свисток зафиксирует ничейный результат, бразильцы провели решающую атаку и вырвали победу.

В составе победителей отличились Андреас Перейра (5-я минута), Габриел Мартинелли (54-я) и Эндрик Фелипе (90+6-я). У проигравших голы забили Хулиан Киньонес (73-я) и Гильермо Мартинес Айяла (90+2-я).

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