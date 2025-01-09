Неожиданный клуб собрался подписать Абата Аймбетова

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов может покинуть турецкий клуб "Адана Демирспор" и продолжить карьеру в чемпионате Узбекистана, передают Vesti.kz.

По информации Championat.Asia, ташкентский "Бунедкор" в зимнее трансферное окно планирует подписать Аймбетова.

29-летний нападающий забил три гола в 12 матчах нынешнего сезона турецкой Суперлиги.

Аймбетов перешел в "Адану Демирспор" в начале прошлого года из "Астаны", подписав контракт до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

В карьере игрока также были "Кайрат" и "Актобе".

"Бунедкор" - 5-кратный чемпион Узбекистана (2008, 2009, 2010, 2011, 2013), 4-кратный обладатель Кубка страны (2008, 2010, 2012, 2013), также выигрывал Суперкубок Узбекистана (2014).