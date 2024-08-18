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Неожиданным разгромом завершился матч казахстанца в зарубежном чемпионате

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Неожиданным разгромом завершился матч казахстанца в зарубежном чемпионате ©instagram.com/silkeborgif_officiel/

Сегодня, 18 ноября, в матче пятого тура чемпионата Дании "Силькеборг" дома разгромил "Норшелланн", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 18 ноября, в матче пятого тура чемпионата Дании "Силькеборг" дома разгромил "Норшелланн", передает Vesti.kz.

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Матч закончился победой "Силькеборга" со счетом 4:1, хотя фаворитом в этой игре считались гости. У "Силькеборга" голы забили Оливер Сонне, Юнес Бакиз, а также Тонни Адамсен, оформивший дубль. В свою очередь, у "Норшелланна" отличился Беньямин Нюгрен.

В составе "Силькеборга" на 65-й минуте на замену вышел полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов. Однако, результативными действиями игрок не отметился.

В этом сезоне Оразов сыграл за "Силькеборг" восемь матчей, в которых забил один мяч. Напомним, до перехода в датский клуб Рамазан выступал за "Актобе". В сезоне-2024/25 он успел сыграть за казахстанскую команду 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. 

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