Мадридский "Реал" возглавил рейтинг самых богатых футбольных клубов мира по уровню доходов. Выручка испанского гранда оценивается в 1,16 миллиарда евро, передают Vesti.kz."Барселона" и "Бавария" вошли в тройку лидеров
По данным, опубликованным The Touchline, второе место в списке заняла каталонская "Барселона" с доходом в 975 миллионов евро. Тройку лидеров замкнула мюнхенская "Бавария", показатель которой составил 861 миллион евро.
В первую пятёрку также попали действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" (837 миллионов евро) и английский "Ливерпуль" (836 миллионов).Кто ещё вошёл в топ-10
Оставшиеся позиции распределились следующим образом:"Манчестер Сити" — 829 миллионов евро;"Арсенал" — 822 миллиона;"Манчестер Юнайтед" — 793 миллиона;"Тоттенхэм" — 673 миллиона;"Челси" — 584 миллиона.