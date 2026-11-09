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Не ПСЖ и не "Ман Сити": назван самый богатый клуб мира

Иллюстрация: ©данные ИИ

Мадридский "Реал" возглавил рейтинг самых богатых футбольных клубов мира по уровню доходов. Выручка испанского гранда оценивается в 1,16 миллиарда евро, передают Vesti.kz.

"Барселона" и "Бавария" вошли в тройку лидеров

По данным, опубликованным The Touchline, второе место в списке заняла каталонская "Барселона" с доходом в 975 миллионов евро. Тройку лидеров замкнула мюнхенская "Бавария", показатель которой составил 861 миллион евро.

В первую пятёрку также попали действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" (837 миллионов евро) и английский "Ливерпуль" (836 миллионов).

Кто ещё вошёл в топ-10

Оставшиеся позиции распределились следующим образом:

"Манчестер Сити" — 829 миллионов евро;"Арсенал" — 822 миллиона;"Манчестер Юнайтед" — 793 миллиона;"Тоттенхэм" — 673 миллиона;"Челси" — 584 миллиона.

Таким образом, в первой десятке оказались сразу шесть представителей английской премьер-лиги, два клуба из Испании, а также по одному представителью из Германии и Франции.