"Не осталось больше ничего". Месси прокомментировал уход из ПСЖ

35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал свой уход из ПСЖ и, в целом, из европейского футбола. По словам форварда, у него больше нет нереализованных целей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего", - заявил семикратный обладатель "Золотого мяча" и победитель чемпионата мира в составе Аргентины в интервью beIN Sports.

За свою карьеру, начиная с октября 2004 года, когда он дебютировал за "Барселону", 35-летний футболист завоевал 43 трофея, что является рекордом наравне с Дани Алвесом. Лионель Месси, четырежды становившийся победителем Лиги чемпионов с "Барселоной", в общей сложности выиграл 35 титулов в Каталонии. Его индивидуальные достижения (672 гола в 778 матчах в футболке "Барселоны") отражают его значительный вклад в победу команды. Кроме того, Лионель дважды выигрывал Лигу 1 с "ПСЖ".

Напомним, что по окончании контракта с ПСЖ этим летом, Месси решил присоединиться к американской команде "Интер Майами", выступающей в МЛС.