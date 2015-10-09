Не Гвардиола и не Флик: назван лучший тренер мира

Британский спортивный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров мира после прошедшего футбольного сезона в Европе, передают Vesti.kz.
Лучшим наставником был назван испанский специалист, руководящий французским "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике. 55-летний коуч провел уникальную кампанию с парижским коллективом. Под его руководством команда выиграла все трофеи, в которых принимала участие. В их числе Лига 1, Кубок Франции и первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов (ЛЧ).
Помимо прочего, Энрике стал вторым тренером в истории футбола, который дважды оформил требл (три трофея, включая чемпионат, Кубок страны и ЛЧ). Первым был его соотечественник Хосеп Гвардиола, занявший четвертое место в рейтинге.
Топ-10 лучших футбольных тренеров:
- Луис Энрике (ПСЖ);
- Арне Слот ("Ливерпуль");
- Симоне Индзаги ("Аль-Хиляль");
- Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
- Ханс-Дитер Флик ("Барселона");
- Хаби Алонсо ("Реал");
- Микель Артета ("Арсенал");
- Антонио Конте ("Наполи");
- Унаи Эмери ("Астон Вилла");
- Карло Анчелотти (сборная Бразилии).
Отметим, что ранее были названы лучшие дриблеры сезона. Также появился свежий рейтинг претендентов на "Золотой мяч".
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