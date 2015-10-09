Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 18:21
 

Не Гвардиола и не Флик: назван лучший тренер мира

  Комментарии

Поделиться
Не Гвардиола и не Флик: назван лучший тренер мира ©ФК "Манчестер Сити"

Британский спортивный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров мира после прошедшего футбольного сезона в Европе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Британский спортивный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров мира после прошедшего футбольного сезона в Европе, передают Vesti.kz.

Лучшим наставником был назван испанский специалист, руководящий французским "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике. 55-летний коуч провел уникальную кампанию с парижским коллективом. Под его руководством команда выиграла все трофеи, в которых принимала участие. В их числе Лига 1, Кубок Франции и первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов (ЛЧ).


Помимо прочего, Энрике стал вторым тренером в истории футбола, который дважды оформил требл (три трофея, включая чемпионат, Кубок страны и ЛЧ). Первым был его соотечественник Хосеп Гвардиола, занявший четвертое место в рейтинге.

Топ-10 лучших футбольных тренеров:

  1. Луис Энрике (ПСЖ);
  2. Арне Слот ("Ливерпуль");
  3. Симоне Индзаги ("Аль-Хиляль");
  4. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
  5. Ханс-Дитер Флик ("Барселона");
  6. Хаби Алонсо ("Реал");
  7. Микель Артета ("Арсенал");
  8. Антонио Конте ("Наполи");
  9. Унаи Эмери ("Астон Вилла");
  10. Карло Анчелотти (сборная Бразилии).

Отметим, что ранее были названы лучшие дриблеры сезона. Также появился свежий рейтинг претендентов на "Золотой мяч".

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
27 июня 06:00   •   не начат
Зальцбург
Зальцбург
(Зальцбург)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Зальцбург
Ничья
Реал М
Проголосовало 268 человек

Реклама

Живи спортом!