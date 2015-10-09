Не Гвардиола и не Флик: назван лучший тренер мира

Британский спортивный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров мира после прошедшего футбольного сезона в Европе, передают Vesti.kz.

Лучшим наставником был назван испанский специалист, руководящий французским "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике. 55-летний коуч провел уникальную кампанию с парижским коллективом. Под его руководством команда выиграла все трофеи, в которых принимала участие. В их числе Лига 1, Кубок Франции и первый в истории клуба трофей Лиги чемпионов (ЛЧ).

Топ-10 лучших футбольных тренеров:

Луис Энрике (ПСЖ); Арне Слот ("Ливерпуль"); Симоне Индзаги ("Аль-Хиляль"); Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"); Ханс-Дитер Флик ("Барселона"); Хаби Алонсо ("Реал"); Микель Артета ("Арсенал"); Антонио Конте ("Наполи"); Унаи Эмери ("Астон Вилла"); Карло Анчелотти (сборная Бразилии).

Помимо прочего, Энрике стал вторым тренером в истории футбола, который дважды оформил требл (три трофея, включая чемпионат, Кубок страны и ЛЧ). Первым был его соотечественник Хосеп Гвардиола , занявший четвертое место в рейтинге.

Отметим, что ранее были названы лучшие дриблеры сезона. Также появился свежий рейтинг претендентов на "Золотой мяч".

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"