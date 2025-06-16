Названы затмившие Месси и Роналду футболисты: это не Ямаль и не Мбаппе

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Франции Самир Насри назвал двух игроков, которые по своему уровню затмевают многократных обладателей "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштаину Роналду, передают Vesti.kz.

Какие футболисты круче Месси и Роналду?

По мнению француза, несмотря на рекордные достижения и статистику Месси и Роналду, в истории футбола были исполнители, чья магия на поле оставляла более глубокий след в сердцах болельщиков и специалистов. Речь идет о легендарных бразильцах - форварде Роналдо Назарио и вингере - Роналдиньо Гаушо. Именно они, по словам Насри, олицетворяли подлинную футбольную гениальность.









"Для меня они (Роналдо и Роналдиньо) затмевают Месси и Криштиану. Есть тренеры, которые работали с ними и видели всех этих игроков своими глазами. И они говорили, что никогда не видели, чтобы кто-то делал то, что делал бразилец Роналдо. И с тех пор никто больше не делал ничего подобного", - цитирует слова Насри GMC.

Насри объяснил свою позицию





Насри выбрал между Роналду и Месси

Ранее француз уже делился своим мнением по поводу извечной дискуссии о превосходстве Месси или Роналду. Тогда он отдал предпочтение аргентинцу, назвав его более талантливым. Тем не менее Насри отметил выдающуюся работоспособность и профессионализм Криштиану Роналду, назвав португальца примером для подражания для молодых футболистов.

Ранее португалец Криштиану Роналду разочаровал молодого нападающего. А в чемпионате Лионеля Месси задумали покупку узбекского Зидана.

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