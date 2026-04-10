Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду в прошлом, и борьба за главную личную награду футбола стала максимально непредсказуемой. Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2026, где наметился новый фаворит, передают Vesti.kz.

Первую строчку удерживает Харри Кейн. Англичанин в шаге от своего первого "Золотого мяча", опережая Килиана Мбаппе. Главной сенсацией стал вылет Ламина Ямаля из топ-3 - его потеснил Майкл Олисе.

Эксперты отмечают, что решающими факторами в этом сезоне станут Лига чемпионов и предстоящий чемпионат мира-2026.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч":

1. Харри Кейн ("Бавария") ↔️

2. Килиан Мбаппе ("Реал") ↔️

3. Майкл Олисе ("Бавария") ⬆️

4. Ламин Ямаль ("Барселона") ⬇️

5. Луис Диас ("Бавария") ↔️

6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") ↔️

7. Хулиан Альварес ("Атлетико") 🆕

8. Деклан Райс ("Арсенал") ⬆️

9. Витинья (ПСЖ) ⬆️

10. Винисиус Жуниор ("Реал") ⬇️

11. Рафинья ("Барселона") ⬇️

12. Габриэл Магальяйнс ("Арсенал") ⬆️

13. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) 🆕

14. Лионель Месси ("Интер Майами") ⬇️

15. Усман Дембеле (ПСЖ) 🆕

16. Бруну Фернандеш (МЮ) ⬇️

17. Федерико Вальверде ("Реал") ⬇️

18. Криштиану Роналду ("Аль-Наср") 🆕

19. Педри ("Барселона") ⬇️

20. Лаутаро Мартинес ("Интер") 🆕

Действующий обладатель трофея Дембеле вернулся в список на 15-е место, а ветераны Месси и Роналду всё ещё держатся в 20 лучших, несмотря на игру за пределами Европы.

Новый лауреат престижной награды будет определён в конце августа - начале сентября 2026 года, а церемония вручения традиционно состоится осенью в парижском театре Шатле во Франции.