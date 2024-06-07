Названы лучшие нападающие мира: Мбаппе только второй, Холанд - третий

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Вчера 08:00
©ФК "Манчестер Сити"

Портал Four-Four-Two назвал десять лучших нападающих в мире, сообщают Vesti.kz. Список возглавил англичанин Харри Кейн из "Баварии".

Второе место у перешедшего в "Реал" Килиана Мбаппе, третье место у норвежского форварда Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити").

Топ-10 лучших нападающих мира по версии FourFourTwo:

1. Харри Кейн ("Бавария")
2. Килиан Мбаппе ("Реал")
3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити)"
4. Виктор Осимхен ("Наполи")
5. Александр Исак ("Ньюкасл")
6. Лаутаро Мартинес ("Интер")
7. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм Хотспур")
8. Виктор Дьекереш ("Спортинг")
9. Олли Уоткинс ("Астон Вилла")
10. Рандал Коло Муани (ПСЖ)

Напомним, этот сезон в "Баварии" стал для Кейна дебютным в Бундеслиге. По итогам сезона Гарри и его клуб не смогли выиграть ни один титул.

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Холанд Эрлинг Мбаппе Килиан Еврофутбол Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Наполи ФК Ньюкасл Интер Тоттенхэм ПСЖ

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