Названы футболисты, занявшие с 21 по 30 места в голосовании за "Золотой мяч"

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Вчера 23:56
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Издание France Football начало раскрывать результаты голосования за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Церемония награждения "Золотого мяча" состоится сегодня 30 октября в театре Шатле в Париже. Начало в 00:00 по времени Астаны.

Вашему вниманию список игроков, расположившихся с 21 по 30 место.

30. Рубен Диаш ("Манчестер Сити", сборная Португалии);

28. Рандаль Коло-Муани ("Айнтрахт"/ПСЖ, Франция), Мартин Эдегор ("Арсенал", Норвегия);

27. Николо Барелла ("Интер", Италия);

26. Джамал Мусиала ("Бавария", Германия);

25. Йошко Гвардиол ("Лейпциг"/"Манчестер Сити", Хорватия);

24. Букайо Сака ("Арсенал", Англия);

23. Андре Онана ("Интер"/"Арсенал", Камерун);

22. Ким Мин Джэ ("Наполи"/"Бавария", Южная Корея);

21. Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция).

В ходе церемонии будут вручены награды лучшему футболисту и футболистке ("Золотой мяч"), а также будет объявлен лучший вратарь сезона (награда именем Льва Яшина) и лучший молодой игрок до 21 года.

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Метки:
Гризманн Антуан

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