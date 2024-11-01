Названо отличие между Месси и Роналду. Футболист играл с обеими легендами

Полузащитник московского ЦСКА и экс-игрок сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич поделился воспоминаниями об игре в одной команде с легендами футбола - португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

С Роналду он пересекался в итальянском "Ювентусе", а с Месси - в "Барселоне".

- Ты играл в одной команде и с Месси, и с Роналду, поэтому вечный вопрос: кто из них круче?

- Сложно ответить, но, безусловно, это лучшие футболисты, которых мы могли видеть за последние 20 лет. Тут без всяких сомнений. У меня была возможность играть с каждым из них, и мне нравилось, как они выкладываются. Я лично убедился в их профессионализме. Мне было приятно делить с ними одну раздевалку.

- Расскажи по одной истории про Лионеля и про Криштиану.

- Криштиану очень трудолюбивый. Он каждый день заботился о своем теле, о каждой детали, поэтому я совсем не удивляюсь, что он и сейчас находится в такой прекрасной форме. Да, у него бывали и неудачные игры. Если мяч после его удара летит мимо, он не бросает играть. У него потрясающая сила духа, которую вы не найдете ни у кого.

А Месси совершенно другой, он простой. Мне кажется, когда он просыпается, то говорит себе: "Я забью сегодня три мяча". Потом выходит на поле и забивает три. Феномен! Когда ты наблюдаешь за ним, постоянно говоришь: "Вау!" И дальше просто наслаждаешься каждой тренировкой с ним, - заявил Пьянич в интервью пресс-службе ЦСКА.

Сейчас, Роналду играет в Саудовской Аравии за "Аль-Наср", а Месси защищает цвета американского клуба "Интер Майами".