Названо имя следующего обладателя "Золотого мяча". Он из "Реала"

Бывший полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился своим мнением о том, кто может выиграть "Золотой мяч" в 2026 году, сообщают Vesti.kz.
Мостовой выразил уверенность, что следующим обладателем награды станет Килиан Мбаппе из мадридского "Реала".
"Мбаппе — следующий однозначный претендент. Так, как он забивает и так, как он играет, — если не будет травмы, он обязательно выиграет в 2026", - цитирует Мостового "Советский спорт".
В 2025 году 27-летний Мбаппе забил 66 голов за "Реал" и сборную Франции. Ранее стало известно, что француз получил травму.
По итогам голосования за "Золотой мяч" по итогам 2025 года Мбаппе занял седьмое место, а награду выиграл французский форвард Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена".
Назван фаворит на "Золотой мяч"-2026: Ямаль только 3-й, а Дембеле нет в списке
