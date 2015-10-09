Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 18:30
 

Названо имя следующего обладателя "Золотого мяча". Он из "Реала"

Бывший полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился своим мнением о том, кто может выиграть "Золотой мяч" в 2026 году, сообщают Vesti.kz.

Мостовой выразил уверенность, что следующим обладателем награды станет Килиан Мбаппе из мадридского "Реала".

"Мбаппе — следующий однозначный претендент. Так, как он забивает и так, как он играет, — если не будет травмы, он обязательно выиграет в 2026", - цитирует Мостового "Советский спорт".

В 2025 году 27-летний Мбаппе забил 66 голов за "Реал" и сборную Франции. Ранее стало известно, что француз получил травму.

По итогам голосования за "Золотой мяч" по итогам 2025 года Мбаппе занял седьмое место, а награду выиграл французский форвард Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена".

Назван фаворит на "Золотой мяч"-2026: Ямаль только 3-й, а Дембеле нет в списке

