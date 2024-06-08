Названа причина превосходства Месси над Роналду

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Сегодня 19:03
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Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер разместил на страничке в социальной сети подборку голов Лионеля Месси и назвал его ключевую особенность, передает Vesti.kz.

"Лучшее видение поля и чувство паса среди всех футболистов в истории. И еще он забивает несколько голов", - написали Линекер.


С прошлого лета на клубном уровне Месси представляет американский "Интер Майами". Действующий контракт звездного аргентинского форварда с клубом МЛС рассчитан до конца сезона 2025 года.

В настоящий момент Лионель готовится к выступлению на Кубке Америки в расположении сборной Аргентины.

Отметим, что Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и чемпионом мира.

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