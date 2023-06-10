Названа причина отказа "Барселоны" от подписания Неймара

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 14:12
©instagram.com/neymarjr

Форвард "Пари Сен-Жермена" Неймар изъявил о желании вернуться в "Барселону". Однако в каталонском клубе его не ждут, сообщают Vesti.kz.

Ранее главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес прямо сказал, что бразилец не входит в планы его команды. При этом есть и другие причины, по которым Неймара не будет в столице Каталонии.

"Клуб не сможет дать ему всех гарантий, что он может быть зарегистрирован. Кроме того, его случай даже сложнее, чем у Месси, потому что контракт Неймара еще не истек с парижанами, а значит, необходимо платить за его переход. Все эти факторы способствовали тому, что его подписание не рассматривалось. Также травматичность игрока и его образ жизни вызывают сомнения относительно полезности нападающего команде в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - пишет Sport.

31-летний Неймар выступал за "сине-гранатовых" в период 2013-2017 годов, после чего перешел в ПСЖ. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Неймар Барселона ПСЖ
Новости
Сегодня , 14:12
Мировой футбол
Названа причина отказа "Барселоны" от подписания Неймара
Сегодня , 13:29
Мировой футбол
Стало известно, был ли у Месси конфликт с Мбаппе в ПСЖ
Сегодня , 11:10
Мировой футбол
"Интер Майами" распродал все билеты на матчи после перехода Месси
Сегодня , 10:07
Мировой футбол
Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал
Сегодня , 09:39
Мировой футбол
Месси сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ
Сегодня , 09:16
Мировой футбол
Луис Суарес договорился с Месси и Неймаром завершить карьеру в одном клубе
Вчера , 23:50
Мировой футбол
Месси и ЧМ-2026: Агуэро сделал заявление
Вчера , 21:20
Мировой футбол
Карлос Тевес поддержал решение Месси не возвращаться в "Барселону"
Вчера , 20:15
Мировой футбол
Месси раскритиковали на родине за переход в "Интер Майами"
Вчера , 15:48
Мировой футбол
Экс-игрок "Барселоны" объяснил неудачный период Месси в ПСЖ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»