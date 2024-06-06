Названа исключительность Месси

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Вчера 16:15
©twitter.com/InterMiamiCF

Испанский футболист французского "Нанта" Педро Чиривелья высказался о выступлении аргентинского нападающего Лионеля Месси за "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

- Какими были те годы Месси во Франции?

- Я думаю, он приехал, чтобы продолжать быть конкурентоспособным, Месси есть Месси, пока он не уйдет на пенсию, он будет лучшим или, по крайней мере, будет участвовать в этих дебатах. Мы больше никогда не увидим такого игрока. Я не могу представить, каким он был в свои лучшие годы в "Барселоне". Здесь он уже много раз был неудержим, - приводит его слова AS.

Напомним, что Месси с 2003 по 2021 год выступал за "Барселону", после чего два сезона провел в ПСЖ. С парижанами дважды выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции.

Прошлым летом перешел в "Интер Майами", подписав контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.

Месси - 8-кратный обладатель "Золотого мяча". Никто не выигрывал эту престижную награду чаще, чем аргентинец. Его он получал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Метки:
Месси Лионель Футбол ПСЖ

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