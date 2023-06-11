Названа идеальная команда для Роналду

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Сегодня 16:42
©ФК "Аль-Наср"

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию "Евро-Футбол.Ру" оценил дальнейшие перспективы португальского футболиста Криштиану Роналду и предложил ему способ заработать деньги и славу, передает корреспондент Vesti.kz.

"Роналду? Он никому не нужен, там и закончит в Саудовской Аравии. Бекхэм мечтал собрать в своей команде Месси и Роналду? А почему нет? Это уже не футбол, а рекламные вещи. Что один, что другой дают потрясающие деньги от рекламы, если они будут вместе, то от этого выиграет только команда, где они будут", - сказал Селюк.   

Роналду с зимы 2023 года защищает цвета клуба из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Португалец принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата страны, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Контракт форварда с саудовским клубом рассчитан до 2025 года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Между тем, аргентинец Лионель Месси в июне перешел в американский клуб "Интер Майами".

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель

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