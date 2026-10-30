Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА, а ныне футбольный специалист Сергей Игнашевич поделился мнением о том, кто может стать обладателем "Золотого мяча" в 2027 году, передают Vesti.kz.

Его выбор пал на футболиста мюнхенской "Баварии" Майкла Олисе. Игнашевич отметил высокий футбольный интеллект 24-летнего француза и его умение использовать слабые стороны соперников.

"Это футболист с высоким футбольным интеллектом. То влияние, которое он оказывает на игру, считаю, что оно волшебное. Его козыри — знание своих сильных и слабых сторон. И он очень умело ими пользуется. В пользу Олисе ещё говорит статистика. Прошлый сезон он провёл с невероятными цифрами для атакующего полузащитника — 24+36 во всех турнирах. Вижу, что он становится сильнее, чем в прошлом сезоне. Плюс сборная Франции, где он является одним из лидеров. И, на мой взгляд, он в том возрасте… Мне кажется, у него есть фаза роста, которая позволит ему проявить все свои грани таланта в этом сезоне", — сказал Игнашевич.

Напомним, в 2026 году Олисе занял девятое место в голосовании за "Золотой мяч", а обладателем награды стал его одноклубник - английский нападающий Харри Кейн. Второе место занял Килиан Мбаппе ("Реал"), а третье - Ламин Ямаль ("Барселона").





В текущем сезоне Олисе демонстрирует высокую результативность: в 12 матчах во всех турнирах он забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

"Бавария" купила француза у "Кристал Пэлас" в 2024 году за 53 миллиона евро. Контракт Олисе с мюнхенским клубом рассчитан до 2029 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.

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