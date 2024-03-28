Назван самый важный человек в истории футбола

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Экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер назвал самого важного человека в истории футбола, передают Vesti.kz.

Таковым он считает экс-тренера "Барселоны" Йохана Кройфа. Нидерландец скончался в возрасте 68 лет в 2016  году.

"Я не думаю, что он добился большего успеха в своей карьере, но я считаю, что Кройф уникален тем, что он построил в "Барселоне", о его философии, заложенной в клубе, говорят и сейчас, и для меня Йохан Кройф - самый важный человек в футболе", - приводит слова Каррагера Daily Mail.

Кройф трижды выигрывал "Золотой мяч" (1971, 1973, 1974). Он играл за "Аякс", "Барселону", "Лос-Анджелес Ацтекс", "Вашингтон Дипломатс", "Леванте", "Фейеноорд" и сборную Нидерландов. Вице-чемпион мира (1974) и бронзовый призер Евро (1976).

Тренировал "Аякс", "Барселону" и сборную Каталонии.

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