Назван самый шокирующий трансфер в истории футбола

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 32 самых шокирующих трансферов в истории футбола, сообщают Vesti.kz.

Возглавил список Луиш Фигу, перешедший из "Барселоны" стан принципиального соперника - в мадридский "Реал".

"Фигу был не первым и не последним игроком, перешедшим напрямую из "Барселоны" в "Реал". Но его переход в 2000 году стал самым шокирующим за все время. Фигу был жемчужиной в короне "Барселоны". Однако мадридцы убедили его переступить порог эль-класико, в результате чего на "Камп Ноу" в португальца бросили свиную голову", - пишет издание.

В топ-3 также вошли трансферы Сола Кэмпбелла из "Тоттенхэма" в "Арсенал" и Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен".

Отметим, что трансфер португальца Криштиану Роналду из "Реала" в туринский "Ювентус" находится на 17-й строчке рейтинга, а переход Лионеля Месси в "Барселоны" в ПСЖ оказался на 26-м месте.

Топ-10 выглядит так:

1. Луиш Фигу, из "Барселоны" в "Реал".

2. Сол Кэмпбелл, из "Тоттенхэма" в "Арсенал".

3. Неймар, из "Барселоны" в ПСЖ.

4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из "Коринтианса" в "Вест Хэм".

5. Эрик Кантона, из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед".

6. Роберто Баджо, из "Фиорентины" в "Ювентус".

7. Кевин Киган, из "Гамбурга" в "Саутгемптон".

8. Лютер Блисетт, из "Уотфорда" в "Милан".

9. Энди Коул, из "Ньюкасла" в "Манчестер Юнайтед".

10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из "Россинга" и "Уракана" в "Тоттенхэм".