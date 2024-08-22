Назван самый провальный трансфер в истории футбола: Неймар с 242 миллионами только 13-й

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Сегодня 11:42
©ФК "Аль-Хиляль"

Авторитетный портал Goal составил рейтинг самых провальных дорогостоящих трансферов в истории футбола, передают Vesti.kz.

Первое место в списке занял французский вингер Усман Дембеле, который в 2017 году перешел в каталонскую "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 112 миллионов долларов.

На второй строчке расположился бельгиец Эден Азар, за которого мадридский "Реал" заплатил 111 миллионов долларов лондонскому "Челси" в 2019 году.

Замкнул тройку бразилец Филиппе Коутиньо - его покупка из "Ливерпуля" обошлась "Барселоне" в 130 миллионов долларов.

Топ-15 самых дорогих в истории провальных трансферов выглядят так:

1. Усман Дембеле (из "Боруссии" в "Барселону", 2017, 112 миллионов долларов);
2. Эден Азар (из "Челси" в "Реал", 2019, 111 млн);
3. Филиппе Коутиньо (из "Ливерпуля" в "Барселону", 2018, 130 млн);
4. Поль Погба (из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", 2016, 117 млн);
5. Ромелу Лукаку (из "Интера" в "Челси", 2021, 119 млн);.
6. Жоау Феликс (из "Бенфики" в "Атлетико", 2019, 135 млн);
7. Николя Пепе (из "Лилля" в "Арсенал", 2019, 104 млн);
8. Гарри Магуайр (из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед", 2019, 100 млн);
9. Антуан Гризманн (из "Атлетико" в "Барселону", 2019, 107 млн);
10. Альваро Мората (из "Реала" в "Челси", 2017, 75 млн);
11. Ромелу Лукаку (из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед", 2017, 94 млн);
12. Кепа Аррисабалага (из "Атлетика" в "Челси" в 2018, 94 млн);
13. Неймар (из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017, 242 млн);
14. Златан Ибрагимович (из "Интера" в "Барселону", 2009, 75 млн);
15. Хамес Родригес (из "Монако" в "Реал", 2014, 86 млн).

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