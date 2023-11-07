Назван самый дорогой по затратам на трансферы футболист. Роналду только 3-й

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Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов с самыми крупными совокупными трансферными затратами на их приобретение за всю карьеру, сообщают Vesti.kz.

Первое место занял бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар, на которого было потрачено около 400 миллионов евро за три трансфера.

На втором месте расположился бельгийский форвард "Ромы" Ромелу Лукаку - на него суммарно потратили 339 миллионов евро за восемь трансферов.

Замкнул тройку португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду, на его трансферы ушло - 247 миллионов евро за четыре перехода.

Топ-10 игроков с самыми крупными затратами на их трансферы:

1. Неймар ("Аль-Хиляль", 400 миллионов евро за 3 трансфера);
2. Ромелу Лукаку ("Рома", 339 млн за 8 трансферов);
3. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", 247 млн за 4 трансфера);
4. Усман Дембеле (ПСЖ, 220 млн за 3 трансфера);
5. Альваро Мората ("Атлетико" Мадрид, 189 млн за 6 трансферов);
6. Филиппе Коутиньо ("Аль-Духаиль", 180 млн за 5 трансферов);
7. Антуан Гризманн ("Атлетико", 180 млн за 4 трансфера);
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ, 180 млн за 1 трансфер);
9. Анхель Ди Мария ("Бенфика", 179 млн за 4 трансфера);
10. Златан Ибрагимович (завершил карьеру, 169 млн за 7 трансферов).
 

Метки:
Футбольные трансферы Неймар Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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