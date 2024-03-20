Назван самый дорогой футболист в Саудовской Аравии. Роналду и Неймара нет в топ-10

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Сегодня 18:53
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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в чемпионате Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Для формирования топ-10 игроков с самой высокой рыночной стоимостью использовалась специальная статистическая модель, "более чем в 80 процентов случаев объясняющая разницу в сумме при совершении около 6 200 трансферов, состоявшихся за последнее десятилетие".

В итоге рейтинг возглавил нападающий назвала "Аль-Хиляля" Малком, стоимость которого оценивается в 25,3 миллиона евро. На втором месте оказался полузащитник "Аль-Шабаба" Янник Карраско с ценником 21,6 миллиона евро. Тройку замкнул одноклубник Малкома - Сергей Милинкович-Савич (20,7).

Примечательно, что португальский нападающий Криштиану Роналду ("Аль-Наср") и бразилец Неймар (Аль-Хиляль) даже не попали в топ-10.

Топ-10 самых дорогих игроков саудовской лиги выглядит так:

1. Малком ("Аль-Хилаль") – 25,3 млн евро.

2. Янник Феррейра Карраско ("Аль-Шабаб") – 21,6 млн евро.

3. Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хилаль") – 20,7 млн евро.

4. Рожер Ибанес ("Аль-Ахли") – 20,6 млн евро.

5. Франк Кессиэ ("Аль-Ахли") – 16,2 млн евро.

6. Ренан Лоди ("Аль-Хилаль") – 15,9 млн евро.

7. Габриэль Вейга ("Аль-Ахли") – 15,6 млн евро.

8. Рубен Невеш ("Аль-Хилаль") – 15 млн евро.

9. Александар Митрович ("Аль-Хилаль") – 14,4 млн евро.

10. Отавио ("Аль-Наср") – 13,6 млн евро.

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Метки:
Роналду Криштиану Неймар Саудовская Аравия Футбол

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