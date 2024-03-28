Назван самый дорогой футболист мира

Международный центр спортивных исследований СIES обнародовал трансферные стоимости самых дорогих футболистов в мире, передают Vesti.kz.

В отчете за март лишь шесть футболистов оцениваются специалистами в 200 миллионов евро и выше.

- Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) - 250 миллионов евро;

- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 250 млн;

- Винисиус Жуниор ("Реал") - 200 млн;

- Родриго Гоэс ("Реал") - 200 млн;

- Букайо Сака ("Арсенал") - 200 млн;

- Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 200 млн.

Джамал Мусиала ("Бавария"), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Мартин Эдегор ("Арсенал") оцениваются в 150 миллионов евро.

Еще 32 футболиста, включая Хвичу Кварацхелию из "Наполи", оцениваются в 100 миллионов евро. Трансферная стоимость других футболистов не превышает и 80 миллионов евро.