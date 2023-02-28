Назван преемник Месси и Роналду

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо назвал имя футболиста, способного достичь успеха аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Преемником звезд мирового футбола он считает нападающего "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Такое мнение Роналдо выразил во время церемонии вручения наград The Best.

"Мбаппе – особенный парень, и каждый раз, когда мы видимся, мы хорошо общаемся. Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду", – цитирует Роналдо RMC Sport.

Добавим, что Месси получил приз The Best лучшему футболисту года по версии ФИФА. На награду также претендовали Мбаппе и форвард "Реала" Карим Бензема.

В текущем сезоне Мбаппе забил 27 голов и сделал шесть результативных передач в 28 играх за ПСЖ во всех турнирах.