В понедельник в Париже вручили "Золотой мяч", и главным триумфатором стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, сообщают Vesti.kz.

Но уже на следующий день портал Goal выдал свой прогноз на будущего обладателя трофея. По версии экспертов, главным кандидатом на "Золотой мяч"-2026 является вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, недавно занявший второе место в голосовании.

Дальше в списке фаворитов расположились Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. В десятку также вошли Гарри Кейн, Мохамед Салах, Педри, Витинья, сам Дембеле, Ашраф Хакими и Коул Палмер.

Любопытно, что действующий лауреат Дембеле у Goal оказался лишь на восьмой строчке.