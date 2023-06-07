Назван новый клуб Месси

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Сегодня 09:30
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Аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение о своем будущем. Он перейдет в клуб MLS "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Эрнана Кастильо, Месси отправится в "Интер Майами". У него больше не будет никаких воссоединений, это его пункт назначения.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси свободным агентом. За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

Футболистом также интересуются саудовский "Аль-Хиляль" и испанская "Барселона".

Ранее сообщалось, что Месси определится с новым клубом на этой неделе.

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Метки:
Месси Лионель

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