Назван лучший вингер в мире: Ямаль только 2-й, а Месси - 8-й

Эксперты ESPN составили список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на семь рейтингов по основным позициям. В список лучших вингеров попали 20 игроков, передают Vesti.kz.

Первое место в рейтинге занял Мохамед Салах из "Ливерпуля", который помог команде стать чемпионом Англии. Недавно египтянин продлил контракт с "красными" еще на два сезона.

На второй позиции расположился 18-летний воспитанник каталонсской "Барселоны" Ламин Ямаль. Тройку лучших замкнул его одноклубник - Рафинья. "Сине-гранатовые" в сезоне 2024/2025 выиграли чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Топ-20 лучших вингеров мира по версии ESPN выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

2. Ламин Ямаль ("Барселона");

3. Рафинья Диас ("Барселона");

4. Винисиус Жуниор ("Реал");

5. Усман Дембеле ("ПСЖ");

6. Букайо Сака ("Арсенал");

7. Хвича Кварацхелия ("ПСЖ");

8. Лионель Месси ("Интер Майами");

9. Нико Уильямс ("Атлетик");

10. Родриго ("Реал");

11. Майкл Олисе ("Бавария");

12. Луис Диас ("Ливерпуль");

13. Брэдли Барколя ("ПСЖ");

14. Дезире Дуэ ("ПСЖ");

15. Адемола Лукман ("Аталанта");

16. Рафаэл Леау ("Милан");

17. Коди Гакпо ("Ливерпуль");

18. Кристиан Пулишич ("Милан");

19. Джулиано Симеоне ("Атлетико");

20. Бриан Мбемо ("Брентфорд").

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