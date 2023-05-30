Назван лучший трансфер сезона в футболе

Издание Goal составило список лучших трансферов сезона в европейских лигах, сообщают Vesti.kz.

В рейтинг вошел 21 футболист. Первое место занял Эрлинг Холанд, перешедший из дортмундской "Боруссии" в английский "Манчестер Сити". Норвежец стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 голами в 35 матчах и помог "горожанам" стать чемпионами.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд (в "Манчестер Сити", 51 миллион фунтов);

2. Хвича Кварацхелия (в "Наполи", 9 млн фунтов);

3. Роберт Левандовски (в "Барселону", 42 млн фунтов);

4. Каземиро (в "Манчестер Юнайтед", 70 млн фунтов);

5. Ким Мин Чжэ (в "Наполи", 16 млн фунтов);

6. Габриэл Жезус (в "Арсенал", 45 млн фунтов);

7. Никлас Зюле (в "Боруссию", бесплатно);

8. Энцо Фернандес (в "Бенфику", 10 млн фунтов);

9. Мануэль Аканджи (в "Манчестер Сити", 15 млн фунтов);

10. Фоларин Балогун (в "Реймс", аренда);

11. Свен Ботман (в "Ньюкасл", 35 млн фунтов);

12. Александр Ляказетт (в "Лион", бесплатно);

13. Андре-Франк Замбо-Ангисса (в "Наполи", 14 млн фунтов);

14. Рандаль Коло-Муани (в "Айнтрахт", 14 млн фунтов);

15. Хави Симонс (в ПСВ, бесплатно);

16. Андреас Кристенсен (в "Барселону", бесплатно);

17. Андре Онана (в "Интер", бесплатно);

18. Такефуса Кубо (в "Реал Сосьедад", 6 млн фунтов);

19. Пауло Дибала (в "Рому", бесплатно);

20. Алексис Санчес (в "Марсель", бесплатно);

21. Маттейс де Лигт (в "Баварию", 67 млн фунтов).