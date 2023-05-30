Назван лучший трансфер сезона в футболе

Издание Goal составило список лучших трансферов сезона в европейских лигах, сообщают Vesti.kz.
В рейтинг вошел 21 футболист. Первое место занял Эрлинг Холанд, перешедший из дортмундской "Боруссии" в английский "Манчестер Сити". Норвежец стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 голами в 35 матчах и помог "горожанам" стать чемпионами.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд (в "Манчестер Сити", 51 миллион фунтов);
2. Хвича Кварацхелия (в "Наполи", 9 млн фунтов);
3. Роберт Левандовски (в "Барселону", 42 млн фунтов);
4. Каземиро (в "Манчестер Юнайтед", 70 млн фунтов);
5. Ким Мин Чжэ (в "Наполи", 16 млн фунтов);
6. Габриэл Жезус (в "Арсенал", 45 млн фунтов);
7. Никлас Зюле (в "Боруссию", бесплатно);
8. Энцо Фернандес (в "Бенфику", 10 млн фунтов);
9. Мануэль Аканджи (в "Манчестер Сити", 15 млн фунтов);
10. Фоларин Балогун (в "Реймс", аренда);
11. Свен Ботман (в "Ньюкасл", 35 млн фунтов);
12. Александр Ляказетт (в "Лион", бесплатно);
13. Андре-Франк Замбо-Ангисса (в "Наполи", 14 млн фунтов);
14. Рандаль Коло-Муани (в "Айнтрахт", 14 млн фунтов);
15. Хави Симонс (в ПСВ, бесплатно);
16. Андреас Кристенсен (в "Барселону", бесплатно);
17. Андре Онана (в "Интер", бесплатно);
18. Такефуса Кубо (в "Реал Сосьедад", 6 млн фунтов);
19. Пауло Дибала (в "Рому", бесплатно);
20. Алексис Санчес (в "Марсель", бесплатно);
21. Маттейс де Лигт (в "Баварию", 67 млн фунтов).