Назван лучший нападающий мира: Мбаппе лишь третий, а Роналду - десятый

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Сегодня 15:34
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Портал Give Me Sport опубликовал свежий рейтинг лучших нападающих мира на сегодняшний день, сообщают Vesti.kz.

Лидером списка стал форвард "Баварии" Гарри Кейн. На втором месте оказался бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а третье место занял звездный новичок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

Четвертую позицию занял Лаутаро Мартинес из "Интера", а пятую - Виктор Осимхен, представляющий "Наполи".

В топ-10 также вошли Александр Исак ("Ньюкасл"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Виктор Дьекереш ("Спортинг") и Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

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Роналду Криштиану Мбаппе Килиан Футбол

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