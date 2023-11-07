Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира. Месси - 2-й, а Роналду нет

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг футболистов, лучше всех проявивших себя на чемпионатах мира за всю историю турнира, сообщают Vesti.kz.

Первая строчка досталась легендарному Пеле - единственному футболисту в мире, который три раза выигрывал чемпионат мира по футболу (в 1958, 1962 и 1970 годах). Бразильцу было 17 лет, когда он дебютировал на победном для сборной мировом первенстве. Всего он забил 12 голов в 14 матчах на четырех мундиалях.

Второе место в рейтинге досталось аргентинцу Лионелю Месси, который выиграл последний чемпионат мира, прошедший в Катаре. На победном турнире он забивал на всех стадиях и был признан лучшим игроком ЧМ-2022. В конце октября Месси завоевал свой рекордный восьмой "Золотой мяч". Всего на мировых первенствах форвард забил 13 мячей в 26 играх.

Замкнул тройку его легендарный соотечественник - Диего Марадона. На чемпионатах мира он забил восемь мячей в 21 матче.

Отметим, что вне списка остался пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду.

Топ‑10 лучших футболистов в истории ЧМ выглядит так:

1. Пеле (Бразилия).

2. Лионель Месси (Аргентина).

3. Диего Марадона (Аргентина).

4. Роналдо (Бразилия).

5. Зинедин Зидан (Франция).

6. Франц Беккенбауэр (Германия).

7. Килиан Мбаппе (Франция).

8. Эйсебио (Португалия).

9. Мирослав Клозе (Германия).

10. Гарринча (Бразилия).

Места с 11-го по 16-е заняли бразилец Жаирзиньо, нидерландец Йохан Кройф, француз Жюст Фонтен, бразилец Карлос Альберто Торрес, итальянец Фабио Каннаваро и россиянин Лев Яшин.

Также в рейтинг вошли: английский защитник Бобби Мур, итальянский форвард Паоло Росси, немецкий нападающий Герд Мюллер, испанский полузащитник Хави, бразилец Ривалдо, француз Мишель Платини, бразилец Кафу, немец Лотар Маттеус, венгр Ференц Пушкаш, Томас Мюллер, Юрген Клинсманн, Оливер Кан из Германии, английские футболисты Гари Линекер и Джефф Херст, нидерландец Деннис Бергкамп, камерунец Роже Милла, перуанец Теофило Кубиллас.