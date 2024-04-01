Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих составов клубов Европы, передают Vesti.kz.

Первое место занял английский "Манчестер Сити". Общая стоимость игроков "горожан" составляет 1,2 миллиарда евро.

Вторым в рейтинге стал лондонский "Арсенал", игроки которого оцениваются в 1,12 миллиарда евро. Тройку лучших замкнул мадридский "Реал" - 1,04 миллиарда евро.

Топ-10 самых дорогих составов клубов Европы:

1. "Манчестер Сити" (Англия)- 1,2 миллиарда евро;

2. "Арсенал" Лондон (Англия) - 1,12 млрд;

3. "Реал" Мадрид (Испания) - 1,04 млрд;

4. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 1,02 млрд;

5. "Бавария" Мюнхен (Германия) - 929 миллиона евро;

6. "Челси" (Англия) - 928 млн.

7. "Ливерпуль" (Англия) - 921 млн.

8. "Барселона" (Испания) - 840 млн.

9. "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 777 млн.

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 734 млн.

Отметим, что ни один итальянский клуб не вошел в топ-10 по стоимости. Миланский "Интер" занимает в этом рейтинге только 13-е место, имея стоимость состава в 622 миллиона евро.