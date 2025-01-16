Мировой футбол
Вчера 23:52

Назван главный фаворит на подписание контракта с Салахом

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Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард готов рискнуть вызвать гнев болельщиков своего бывшего клуба, подписав Мохамеда Салаха в "Аль-Иттифак", передают Vesti.kz со ссылкой на CaughtOffside.

Команда Саудовской Аравии, играющая в Про-лиге, не входит в "большую четверку" ("Аль-Хиляль", "Аль-Наср", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли"), но связь с "Ливерпулем" делает ее важным игроком в трансферной саге Салаха.

Отмечается, что "Аль-Иттифак" - главный фаворит в борьбе за Салаха и планирует подписать египтянина на бесплатной основе, поскольку в конце сезона у игрока истекает срок контракта с "Ливерпулем".

Интерес к нему проявляют и другие сильные мира сего из Саудовской Аравии, такие как "Аль-Иттихад" и "Аль-Хиляль", а в Европе и США к Салаху присматриваются "Барселона", "Ювентус" и "Интер Майами".

Ранее "Аль-Иттихад" сделал предложение в размере 150 миллионов фунтов стерлингов за Салаха, которое было отклонено. Пока же вингер остается игроком "Ливерпуля", за который выступает с 2017 года.

В карьере Мохамеда также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
12 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
13 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
14 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
15 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
18 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
19 Лестер Сити 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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