Найден способ вернуть Роналду в топовый клуб из Европы

Португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду хотят вернуть в Европу, передает корреспондент Vesti.kz.

Немецкий бизнесмен Маркус Шон в интервью газете Abendzeitung признался, что готов финансировать возвращение Роналду в топ-клуб. Он сообщил, что отправил электронное письмо исполнительному директору "Баварии" Оливеру Кану с предложением о совместной операции по привлечению португальского игрока.

"Вполне возможно, что мы возьмем на себя обязательство оплатить трансферный или арендный взнос в размере базовой суммы, которая будет определена, если наша компания будет рассматриваться в качестве посредника в трансфере.

В случае постоянного трансфера мы могли бы договориться о разделе доходов от продажи комплектов, чтобы ограничить наш финансовый риск", - отметил Шон.

Однако, официальных комментариев "Баварии" на этот счет не поступало.

Напомним, что 38-летний португалец перешел в саудовский клуб в декабре. С тех пор провел за него в чемпионате 14 матчей, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.