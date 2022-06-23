НАТО поможет Катару обеспечить безопасность на чемпионате мира-2022 по футболу

©Reuters
Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 19:06

НАТО окажет поддержку Катару в подготовке сотрудников для обеспечения безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу, передают РИА Новости. Турнир пройдет в этой стране в ноябре-декабре этого года.

"Поддержка включает подготовку по противодействию угрозам, вызванным химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами", - пояснили в НАТО.

Подготовку обеспечит Словакия, а также специализированный центр альянса в Чехии. Первая серия таких занятий уже прошла в мае.

Также, по информации НАТО, Румыния проведет тренинги по обеспечению охраны особо важных персон и по нейтрализации угроз самодельных взрывных устройств.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ЧМ-2022 по футболу

Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 19:06
© 2008 - 2022 ТОО «EML»