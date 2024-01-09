"Наследие продолжится". Фанаты восхитились суперголом сына Криштиану Роналду

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Вчера 16:37
©ФК "Аль-Наср"

Сын Криштиану Роналду своим суперголом восхитил фанатов, сообщают Vesti.kz. Роналду-младший отличился в стиле своего отца.

Он забил шикарный мяч со штрафного во время тренировки молодежной команды. Видео в Instagram представил популярный футбольный паблик "433".

"Криштиану-младший получил правильную ДНК для штрафных ударов", - подписана публикация.

За десять часов видео набрало около миллиона лайков и свыше двух тысяч комментариев, среди которых есть восторженные отзывы о мастерстве сына Роналду.

"Ему только 13, а он уже исполняет такие сложные удары", "Он станет прекрасным футболистом. Роналду-младший не будет чувствовать давления, потому что испытывает его сейчас".

"Я готов его поддерживать"

"Он, уже лучше, чем большинство игроков Саудовской Про-Лиги"

"Лучше в штрафных ударах, чем его отец"

"Сын как отец", "Наследие продолжится", "Это в ДНК", - пишут пользователи социальных сетей.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола за клуб и сборную. С 2023 года португалец выступает за саудовский "Аль-Наср".

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Метки:
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