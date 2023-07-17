Мы собираемся усилить команду - Роналду о трансферах "Аль-Насра"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду ответил на вопрос о трансферах саудовской команды, сообщают Vesti.kz.

"Говорят о многих игроках, я не общаюсь с ними, потому что я не агент. Об Отавио говорят, как и о 10 или 15 других выступавших, новостей по-прежнему нет. Очевидно, что мы собираемся усилить команду, но пока нет имен", - цитирует Роналду Goal.com.

В то же время португалец опроверг информацию о том, что "Аль-Наср" уже согласовал трансфер Отавио. Ранее сообщалось, что Роналду звонил полузащитнику "Порту" и убеждал его перейти в саудовский клуб. По информации СМИ, "Аль-Наср" предложил за него 40 миллионов евро.

"Абсолютная ложь. СМИ публикуют новости, но ничего окончательно не решено. Мы собираемся усилить состав, это ясно, но по-прежнему ничего конкретного", - добавил Криштиану.

Между тем, ФИФА запретила "Аль-Насру" регистрировать новых игроков. Это связано с непогашенными долгами.

До этого саудовский клуб успел подписать новичка - им стал полузащитник "Интера" и сборной Хорватии Марсело Брозович.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января. В составе саудовского клуба форвард провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 14 голов.

Прошлый чемпионат Саудовской Аравии под руководством Руди Гарсии "Аль-Наср" завершил на второй позиции.

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