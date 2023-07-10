Роналду завербовал новичка для "Аль-Насра"

Полузащитник "Порту" Отавио близок к переходу в "Аль-Наср". В его переходе заинтересован Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Аль-Наср" предложил за Отавио 40 миллионов евро, в то время как "Порту" требует 60 миллионов евро.

По данным A Bola, самому Отавио "Аль-Наср" готов предложить 13,5 миллиона евро в год после вычета налогов. С учетом различных бонусов сумма может вырасти до 15 миллионов евро в год – это в пять раз выше, чем зарплата игрока в "Порту". Сам 28-летний хавбек склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

Роналду также заинтересован в переходе партнера по сборной в "Аль-Наср". Капитан сборной Португалии звонил Отавио, чтобы убедить его присоединиться к саудовскому клубу.

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Отавио выступает за "Порту" семь лет. В сезоне-2022/23 на счету португальца 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с "Порту" действует до конца июня 2025 года.

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