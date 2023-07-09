Новый ассистент Роналду? "Аль-Наср" ведет переговоры с хавбеком сборной Португалии

Саудовский "Аль-Наср", цвета которого защищает Криштиану Роналду, проявляет интерес к полузащитнику "Порту" и сборной Португалии Отавио, сообщают Vesti.kz.

По информации Maisfutebol, стороны провели первый раунд переговоров, тогда как отступные за игрока составляют 40 миллионов евро. При этом португальский клуб намерен затянуть переговоры до 15 июля, когда отступные за 28-летнего хавбека вырастут до 60 миллионов евро. Хотя портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Со своей стороны "Порту" готов расстаться со своим лидером, являющимся одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Контракт Отавио с "Порту" действует до 2025 года.

В сезоне-2022/2023 Отавио сыграл 44 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ