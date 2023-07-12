Клуб Криштиану Роналду получил трансферный бан от ФИФА

Клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср" из Саудовской Аравии получил запрет от ФИФА на регистрирацию новых игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

"Аль-Наср", занявший второе место в чемпионате Саудовской Аравии в сезоне-2022/23, в это трансферное окно успел подписать из "Интера" хорватского полузащитника Марсело Брозовича, но теперь ФИФА запретила клубу регистрировать новые контракты, будь то внутренние или международные трансферы.

Вынесенное решение касается трех трансферных окон и связано с тем, что клуб не выплатил причитающиеся надбавки "Лестер Сити" в рамках сделки на 14 миллионов фунтов за нигерийского нападающего Ахмеда Мусу. По слухам, "Аль-Наср" должен "Лестеру" 390 000 фунтов, и был наказан за то, что до сих пор не выплатил деньги.

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