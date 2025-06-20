"Мы не друзья". Месси сделал честное признание о Роналду

Лионель Месси, форвард "Интер Майами" и капитан сборной Аргентины, поделился мыслями о своем легендарном противостоянии с Криштиану Роналду - нападающим "Аль-Насра" и сборной Португалии, сообщают Vesti.kz.

"Я очень уважаю и восхищаюсь Криштиану Роналду и его карьерой, которую он сделал и продолжает делать. Он по-прежнему выступает на самом высоком уровне.

Соперничество с ним было на поле… Каждый из нас хотел сделать все возможное для нашей команды. Все оставалось на поле. Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением", - цитирует Месси журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.