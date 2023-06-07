Моуринью получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии

Португальский специалист Жозе Моуринью намерен продолжить работу в "Роме", несмотря на крупное предложение из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Как передает известный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира, Моуринью получил очень выгодное предложение от одного клуба из Саудовской Аравии в последние часы, но его планы не изменились: "Особенный" хочет остаться в "Роме", которая уже работает над подписанием новых игроков, чтобы попытаться удовлетворить его амбиции в следующем сезоне.

Напомним, что ранее СМИ отправляли Моуринью в "Пари Сен-Жермен". Сам португалец не скрывал своего желания отправиться в Париж. Однако французский клуб ведет переговоры с другим тренером - немцем Юлианом Нагельсманом.

"Рома" под руководством Моуринью финишировала на шестом месте в минувшем сезоне Серии А, а в финале Лиги Европы римляне уступили испанской "Севилье" - 1:1 (1:4 по пенальти).