Моуринью ответил на предложение возглавить клуб из Саудовской Аравии

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Вчера 23:49
©twitter.com/FabrizioRomano

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью отклонил предложение возглавить клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sky Sport Italia в Лондоне состоялась встреча между португальским специалистом и президентом "Аль-Ахли" Валидом Муатом, в ходе которой Моуринью подтвердил свое нежелание возглавить клуб из Саудовской Аравии и выразил предпочтение остаться в "Роме".

В предыдущем сезоне "Рома" под руководством Моуринью заняла шестоее место в Серии А и проиграла в финале Лиги Европы испанской "Севилье" (1:1, 1:4 по пенальти).

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Метки:
Моуринью Жозе Саудовская Аравия

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