Моуринью назвал человека, с которым больше не хочет работать

Экс-тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал о человеке, с которым больше не хочет работать, а также высказался о своем уходе из итальянского клуба и будущем, передают Vesti.kz.

"Увольнение? В этом нет ничего сложного. Трудно понять, как тренер, дошедший до двух европейских финалов подряд, может уйти. Это единственная странность", - приводит его слова Corriere dello Sport.

Затем Моуринью отреагировал на недавние заявления бывшего спортивного директора "Ромы" Тьягу Пинту о том, что ему было трудно принимать решение об увольнении португальского специалиста.

"Интервью Тьягу Пинту? Честно говоря, я не теряю ни секунды ни на его чтение, ни на прослушивание, оно меня совершенно не интересует. То, что он говорит, думает или продает, меня не волнует. Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно. Иногда что-то заставляет нас думать, что это возможно, но в данном случае это невозможно", - отметил Жозе.

Моуринью и будущее.

"Скучаю ли я по Италии? Я скучаю по работе. Я люблю футбол, но сейчас конец марта, и ни одна команда не будет делать изменения, и мне придется ждать до лета. Если я вернусь в Италию? Я вернусь в футбол", - добавил португалец.

Моуринью покинул "Рому" в январе, итальянский клуб он возглавлял с 2021 года. Под его руководством "волки" стали победителями Лиги конференций в сезоне-2021/22 и финалистами Лиги Европы в сезоне-2022/23.

В тренерской карьере Моуринью также были "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси, "Реал", "Интер", "Порту" и "Бенфика".