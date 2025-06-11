Главный тренер мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо назвал состав на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.

Как и ожидалось, в состав вошел хорватский полузащитник Лука Модрич, уже объявивший о своем уходе из "королевского клуба". Планируется, что хавбек покинет команду после окончания турнира.

Состав "Реала" на Клубный чемпионат мира:

Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре, Фран Гонсалес;

Рауль Асенсио, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Дин Хейсен, Дани Карвахаль, Давид Алаба, Трент Александр-Арнольд, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Юссеф Энрикес, Хакобо Рамон, Диего Агуадо, Хесус Фортеа;

Джуд Беллингем, Лука Модрич, Орильен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Марио Мартин, Андрес Чема.

Винисиус Жуниор, Родриго, Килиан Мбаппе, Гонсало, Эндрик, Виктор Муньос, Браим Диас.

Напомним, Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.