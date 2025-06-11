Главный тренер мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо назвал состав на Клубный чемпионат мира, передают Vesti.kz.
Как и ожидалось, в состав вошел хорватский полузащитник Лука Модрич, уже объявивший о своем уходе из "королевского клуба". Планируется, что хавбек покинет команду после окончания турнира.Состав "Реала" на Клубный чемпионат мира:
Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре, Фран Гонсалес;Защитники:
Рауль Асенсио, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Дин Хейсен, Дани Карвахаль, Давид Алаба, Трент Александр-Арнольд, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Юссеф Энрикес, Хакобо Рамон, Диего Агуадо, Хесус Фортеа;Полузащитники:
Джуд Беллингем, Лука Модрич, Орильен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Марио Мартин, Андрес Чема.Нападающие:
Винисиус Жуниор, Родриго, Килиан Мбаппе, Гонсало, Эндрик, Виктор Муньос, Браим Диас.
Напомним, Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.