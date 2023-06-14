Модрич сделал заявление о своем будущем

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Сегодня 08:50
©instagram.com/lukamodric10

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос представителей СМИ о своем будущем, сообщают Vesti.kz.

"На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать", - приводит его слова сайт УЕФА.

Ранее отмечалось, что Модрич отказался от 80 миллионов евро ради выступления за "Реал".

37-летний хавбек выступает за "сливочных" с 2012 года. Он провел 33 матча в минувшем сезоне Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

В карьере Модрича также были английский "Тоттенхэм", хорватские "Интер" (Запрешич), "Динамо" (Загреб) и боснийский "Зриньски". За сборную Хорватии привлекается с 2006 года, в ее составе становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и бронзовым призером чемпионата мира-2022.

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Метки:
Модрич Лука Реал Мадрид Хорватия

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